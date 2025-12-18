Mor a l'hospital després d'un xoc a l'AP-7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

TARRAGONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
La conductora d'un turisme ha mort aquest dimecres a la nit a l'Hospital Universitari Joan XXIII després d'un accident múltiple amb 8 vehicles implicats dimecres a les 20.25 hores a l'AP-7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), del qual va resultar ferida crítica.
A causa de l'accident, dues persones han resultat ferides crítiques --una d'elles la conductora morta, de 36 anys i veïna d'Amposta (Tarragona)-- i una altra greu, totes tres traslladades pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) al Joan XXIII, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dijous.
En l'accident s'han vist implicats 8 vehicles i el SEM ha activat 10 dotacions, que s'han desplaçat fins al lloc on s'ha produït l'incident.
A més dels tres ferits crítics i el greu, 7 persones més s'han vist afectades amb pronòstic lleu: un també ha estat traslladat al Joan XXIII; 3 han estat traslladats al CUAP de Cambrils (Tarragona) i 3 més han estat donats d'alta in situ.
Amb aquesta víctima, ja són 140 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any.