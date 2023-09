Mor l'home ferit després d'enfrontar-se al lladre que presumptament li va robar el mòbil a Barcelona

BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

Un home de 58 anys va resultar ferit crític aquest dimarts a la tarda després d'enfrontar-se al lladre que presumptament li va robar el telèfon mòbil en el districte de Sant Martí de Barcelona, i finalment ha mort aquest divendres.

En un comunicat, els Mossos d'Esquadra han explicat que, sobre les 18 hores, van rebre un avís per dirigir-se al carrer Ciutat de Granada, on hi havia una persona ferida arran d'un furt a la via pública.

La víctima va intentar recuperar el seu telèfon mòbil i va perseguir al presumpte autor amb el seu vehicle, però es va iniciar una baralla entre tots dos i la víctima va resultar ferida de gravetat i va ser traslladada fins a un centre hospitalari.

Durant la nit, l'estat de salut de l'home va empitjorar, i aquest divendres ha mort a l'hospital.

La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i tractar d'identificar al presumpte autor.