Mor l'home agredit per dues persones a Torelló (Barcelona) el 10 d'agost

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
L'home de 63 anys agredit per un home i una dona durant la matinada del 10 d'agost a Torelló (Barcelona) ha mort al centre hospitalari en què estava ingressat, segons ha avançat 'El 9 Nou' i han confirmat fonts coneixedores del cas a Europa Press.
Divendres 14 d'agost, els presumptes autors d'aquesta agressió van ingressar en presó provisional, comunicada i sense fiança com a presumptes autors de delictes d'assassinat en grau de temptativa, simulació de delicte i lesions doloses.
El cas l'ha assumit el Jutjat d'Instrucció número 4 de Vic (Barcelona) i, després de la mort de la víctima, se'ls atribueix un delicte d'homicidi, segons han precisat les mateixes fonts.