Mor l'historiador Josep Maria Sans i Travé, exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya

BARCELONA 14 juny (EUROPA PRESS) -
L'historiador medievalista i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) de 1992 a 2015, Josep Maria Sans i Travé, ha mort, informa la Generalitat en un comunicat.
Nascut l'any 1947, va ser el segon director de l'ANC des de 1992, amb l'objectiu de "consolidar el gruix institucional del primer arxiu de la Generalitat", i possibilitant la construcció de la seva seu de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), inaugurada el 1995 i que va coincidir amb el decret que encara organitza el centre.
Algunes gestions que va afrontar a l'ANC van ser reclamar els 'papers de Salamanca'; establir el 2003 un mecanisme de transferència de fons dels presidents de la Generalitat; ingressar fons de Pau Casals, Montserrat Roig i Josep Puig i Cadafalch, entre d'altres, a més de fons nobiliaris i patrimonials que estaven fora del sistema públic d'arxius; i una campanya per recuperar fons històrics d'empreses.
També va ser director tècnic de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona des de 1976, cap del Servei d'Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat des de 1980 i director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat (2003-04).
El seu càrrec com a cap del Servei d'Arxius del Departament de Cultura, al principi de la democràcia, va ser important en el primer impuls del futur ANC, en impulsar la xarxa d'arxius locals i comarcals i dels arxius centrals administratius a tots els departaments de la Generalitat i institucions, entitats i organismes depenents, i en fer avantprojectes de la primera llei d'arxius (1986) i la llei d'arxius i documents (2001).
EDAT MITJANA I NOTARIAT
Llicenciat en història medieval el 1971, va completar la formació a Itàlia, on es va doctorar (1973), i va ser professor un temps a la UB, però des de 1980 es va dedicar totalment a l'administració dels arxius de la Generalitat.
Com a historiador, va investigar la història de Catalunya dels segles XI a XV, el notariat català, la Generalitat medieval i moderna i les ordres militars.
Sobre el notariat destaca la seva direcció de publicacions de la Fundació Noguera, on va organitzar congressos i va impulsar publicacions miscel·lànies, estudis i edicions de catàlegs i fonts; va dirigir la revista 'Estudis Històrics i Documents de l'Arxius de Protocols' (1974-84); i va impulsar els 10 volums dels 'Dietaris de la Generalitat' (1994-2008).
Des de 2006 era membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, des de 2008 de la Reial Acadèmia de Doctors, i estava també en el Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català del Departament de Cultura.