Mor l'exdirector de TV3 i Rac1 Eugeni Sallent als 63 anys

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
L'exdirector de Televisió de Catalunya i primer director de Rac1, Eugeni Sallent, s'ha mort als 63 anys, segons ha pogut saber Europa Press.
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, l'ha definit com "un visionari de la comunicació i del periodisme" català i ha transmès el seu condol a familiars i amics, en una anotació a X.
En una altra anotació a X, Rac1 ha destacat que "va contribuir de manera decisiva al naixement de l'emissora, el seu creixement i el seu lideratge. Gràcies per tot".
Sallent (Sabadell, 1962) era llicenciat en Informàtica i màster en Direcció d'Empreses, va ser consultor en els sistemes d'informació del Centre Informàtic de la Generalitat, i del 1995 al 1999, gerent del grup d'emissores de Catalunya Ràdio.
Des del 1999 va ser director de les emissores Rac1 i Rac 105, del 2003 al 2010 va presidir l'Associació Catalana de Ràdio (ACR) i el 2010 va ser nomenat president de la productora de televisió Nova Veranda.
L'abril del 2012 va ser nomenat director de Televisió de Catalunya, càrrec que va ocupar fins el febrer del 2016.