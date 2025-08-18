Mor l'exdirector del MNAC Eduard Carbonell

El museu i el seu patronat el recorden com a "referent imprescindible"
BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -
L'exdirector del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) entre 1994 i 2005, Eduard Carbonell, ha mort aquest dilluns, segons informa el museu en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
El MNAC i el patronat l'han recordat com un "referent imprescindible" de la cultura i la història de l'art a Catalunya, expert en romànic i una figura clau en la consolidació i desenvolupament del museu.
El centre, així com el seu director, Pepe Serra, han traslladat el seu "condol i afecte més sincer" a la seva família i amics.
ETAPA AL MNAC
Carbonell, nascut a Barcelona el 20 de gener de 1946, era doctor en història de l'art i expert en art romànic.
Sota la seva direcció es van finalitzar les obres de rehabilitació del Palau Nacional obrint al públic les sales d'art Romànic al 1995 i d'art Gòtic al 1997, i la reobertura completa de les col·leccions de Renaixement i Barroc i Art Modern, al 2004.
Va pilotar la fusió del Museu d'Art Modern de la Ciutadella amb el Museu Nacional, que va configurar novament un relat "ininterromput" de l'art en Catlaunya, tal com havia projectat Folch i Torres.
Prèviament, com a director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, va impulsar la Llei de Museus de 1990, la Llei del sistema Bibliotecari de Catalunya de 1993, i la Llei de Patrimoni Cultural Català, del mateix any.