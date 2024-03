Mor l'excursionista ferit crític per una allau de neu a Queralbs (Girona) diumenge passat

GIRONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

L'excursionista ferit en estat crític diumenge passat per una allau de neu a Queralbs (Girona) ha mort, segons ha informat en un comunicat aquest dilluns el Club d'Esports de Muntanya de Cerdanyola, del qual era membre.

El jove formava part d'un grup que feia la ruta de Núria a Coma de Vaca pel camí dels Enginyers, i l'excursionista va patir un estat de congelació i no responia als estímuls.

"El nostre condol per a tota la seva família i amics més pròxims. Sempre et recordarem com un imprescindible. Descansa en pau", afegeix el comunicat.