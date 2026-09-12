Mor l'exconseller d'Universitats i exrector de la UAB Carles Solà

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller d'Universitats de la Generalitat i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Carles Solà ha mort als 80 anys, ha informat aquest dissabte la institució universitària.
Solà, llicenciat i doctorat en ciències químiques en la Universitat de València, va ser conseller del Govern liderat per Pasqual Maragall entre 2003 i 2006 i, anteriorment, entre el 1994 i 2002, havia exercit com a rector de la UAB.
A la UAB va impulsar la creació d'un departament d'enginyeria química i els estudis de grau en biotecnologia i, a més, va ser membre del Grup d'Enginyeria Cel·lular i de Bioprocesos, centrant la seva investigació en la producció de vacunes de nova generació i l'optimització de processos biològics de captura de CO2 en el disseny de sistemes de producció de microalgues per a ús farmacèutic i cosmètic.
Durant el mandat de Solà al capdavant de la institució es van crear nous centres acadèmics i d'investigació com l'Escola d'Enginyeria, l'Escola de Doctorat i Formació Continuada, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals i el Port d'Informació Científica.
A més, va ser en la seva època com a rector quan es van inaugurar la Plaça Cívica i les columnes de la UAB, un monument d'Andreu Alfaro que ha quedat com a emblema de la universitat.
Com a conseller d'Universitats va ser un dels impulsors de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i de la Xarxa Vives d'Universitats, així com el segon president de la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles.
L'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, ha manifestat que es tracta d'una tristíssima notícia, i ha recordat a Solà com un mestre que va creure en ell i li va donar tot el suport quan va arribar a la universitat: "Mestre, llum, brúixola i company", ha resumit.