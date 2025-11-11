Mor l'espanyola més longeva als 112 anys i Illa envia el seu condol a la família

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
La dona més longeva d'Espanya, la catalana Angelina Torres, s'ha mort als 112 anys i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol als familiars en un missatge a X aquest dimarts, recollit per Europa Press.
Torres, nascuda a Bellvís (Lleida) el 1913, vivia a Barcelona: "Vaig tenir el privilegi de conèixer Angelina Torres l'any passat. Una dona sàvia, plena de fe i bondat, molt treballadora i amb una gran fortalesa", ha recordat Illa.
El president també ha destacat una frase que li va dir Torres i que assegura que el va marcar, que era 'Ens hem d'ajudar els uns als altres, amb les mans plenes, mai estretes', i Illa afegeix: "Com li vaig prometre, així ho faré".
En un altre missatge, la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha destacat el "privilegi" d'haver pogut compartir una estona amb ella fa poc més d'un any, quan, juntament amb Illa, la van anar a visitar.
"Em va captivar la seva vitalitat, experiència i saviesa. Creia fermament en la força d'ajudar-nos i cuidar-nos entre tots. El meu més sentit condol a la seva família i amistats. Descansi en pau", afirma.