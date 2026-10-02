Mor l'escriptora i expresidenta del PEN Català Dolors Oller als 84 anys

GIRONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora i crítica literària gironina Dolors Oller s'ha mort als 84 anys, ha informat aquest divendres el PEN Català, del qual va ser presidenta entre 2001 i 2010.
Catedràtica de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Oller va desenvolupar una trajectòria estretament vinculada a la literatura catalana i a la reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari.
El PEN Català, que ha expressat el seu condol a amics i familiars, ha destacat que durant els seus anys al capdavant, l'entitat va viure una etapa de renovació, creixement i projecció internacional, i va impulsar iniciatives com el Programa Escriptor Acollit i la cessió d'una part del fons documental a la Biblioteca de Catalunya.
En l'àmbit acadèmic i literari, Oller va publicar obres com 'La poesia de Rafael Masó: per una anàlisi de la poètica noucentista', 'La construcció del sentit', 'Deu poetes d'ara', 'Estratègies de lectura' i 'Aprendre de la lletra'.
Tant la Conselleria de Cultura com la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) han lamentat la mort d'Oller, i la ILC ha recordat que va rebre el Premi Crítica Serra d'Or i el Josep Vallverdú d'assaig.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha mostrat en una anotació a X el dolor per la mort d'Oller i ha afirmat que "ha estat durant dècades també la companya de vida de l'estimat Narcís Comadira".