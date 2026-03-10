Mor l'escriptor peruà Bryce Echenique als 87 anys

Va viure a Barcelona i el 2002 va guanyar el Premi Planeta
L'escriptor peruà Alfredo Bryce Echenique s'ha mort als 87 anys, segons ha confirmat la Casa de la Literatura Peruana. És un dels referents de la generació postboom de la narrativa llatinoamericana.
"La seva obra, que abasta novel·la, conte, assaig i memòries, va deixar una empremta significativa en diverses generacions de lectors (...) Expressem el nostre condol als seus familiars, amistats i a la comunitat literària que avui acomiada un dels narradors més destacats del país", ha lamentat la Casa de la Literatura Peruana.
És autor d'obres com 'Un mundo para Julius', novel·la amb la qual va obtenir el Premi Nacional de Literatura del Perú el 1972, i 'El huerto de mi amada', guardonada amb el Premi Planeta el 2002 a Barcelona, ciutat on havia viscut.
A aquests títols s'hi sumen altres obres com 'La vida exagerada de Martín Romaña' i 'El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz', entre d'altres.