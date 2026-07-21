Mor l'escriptor Josep Vallverdú pocs dies després de complir 103 anys

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de l'any 2000, ha mort aquest dimarts, després de complir 103 anys el 9 de juliol.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat via X la mort de l'autor, que deixa un "llegat immens" per a les lletres i cultura catalanes.
L'Ajuntament de Lleida ha expressat el seu més sentit condol per la mort de Vallverdú i ha constatat "el seu llegat literari i el seu compromís inquebrantable amb la llengua i la cultura catalanes".
Òmnium Cultural, que li va concedir el Premi d'Honor, ha lamentat també via X la seva mort: "Mantindrem viu el teu llegat i el teu compromís amb la llengua catalana. Mai oblidarem els teus personatges, com el Rovelló".
ESCRIPTOR, TRADUCTOR I DOCENT
Josep Vallverdú i Aixalà, nascut a Lleida el 1923, va assistir el 2023 a un any d'actes pel centenari del seu naixement, per difondre tota la seva obra, infantil i juvenil.
Va recordar aleshores la seva triple vessant de traductor, docent i escriptor; que tenia dues màquines d'escriure, "una per a traduccions i una altra per a producció", i que la seva trajectòria literària té un primer bloc dedicat a la literatura infantil i juvenil, una segona més heterogènia i una tercera centrada en la poesia.
Havia publicat més de 300 títols entre originals i traduccions i té una obra que abasta gèneres com la novel·la, la memòria, la traducció i la poesia.
L'ÚLTIM LLIURAMENT DE ROVELLÓ
Fa un any, en complir-ne 102, l'autor va lliurar a l'editorial La Galera el manuscrit de la novel·la 'El retorn de Rovelló'.
Era la continuació de 'Rovelló', un clàssic de la literatura infantil catalana que va guanyar el Premi Folch i Torres el 1968 i que ha acompanyat generacions de lectors des de la seva publicació.
Amb més de 75.000 exemplars venuts des de la seva publicació, 'Rovelló' va aconseguir l'any passat la seva 30 edició amb el nou disseny de Grumets de La Galera.