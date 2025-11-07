Mor l'escriptor Jordi Sanglas als 46 anys

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor català Jordi Sanglas, autor de la novel·la '100.000 candeles', ha mort als 46 anys, ha informat aquest divendres l'editorial Males Herbes en un comunicat.
Sanglas (Vic, 1979) ha col·laborat en diverses publicacions 'undergrounds' i fanzins, ha escrit guions per a documentals i ha estat creador de les sèries per a la Xarxa de Televisions Locals 'Croatan' i 'Roseparks'.
Males Herbes ha recordat que '100.000 candeles', la seva única novel·la publicada, va ser el cinquè llibre de l'editorial, i ha remarcat que Sanglas "escrivia amb el coratge dels pioners, com si cada frase s'hagués de poder tatuar".