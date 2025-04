Mor l'escriptor i editor Josep Palàcios, hereu i marmessor de Joan Fuster

VALÈNCIA 5 abr. (EUROPA PRESS) -

L'escriptor i editor valencià Josep Palàcios ha mort. Nascut a Sueca (València) el 1938 va ser "un dels principals escriptors i editors del segle XX, amb una obra molt extensa" i també era hereu i marmessor de l'assagista Joan Fuster.

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha confirmat la defunció de Palàcios i ha lamentat "profundament" la mort d'una persona a la qual ha definit com "un home discret que engrandia la nostra literatura i país".

Palàcios ha estat un escriptor i editor amb una obra "molt extensa", assenyala la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València. El 1958, va guanyar el premi València de Literatura-Poesia amb 'Les quatre estacions'.

L'any 1981, va publicar les narracions de 'Ocells miralls'. juntament amb Manuel Boix, i aquell any va obtenir el premi de Crítica del País Valencià amb el poemari 'Devastació'. El 1982, va publicar de nou amb Manuel Boix l'assaig 'Acròstic'.

Uns anys després, el 1990, va escriure la narració 'AlfaBet', amb la qual va obtenir el Premi de la Crítica Serra d'Or, i el 1991 el 'Tríptic de Tirant el Blanc' amb el qual va guanyar el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians de Teatre.

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana destaca que l'obra de Palàcios és "rigorosa, hermètica i molt mesurada". Així, després d'un "període de silenci", l'escriptor no publica més títols fins a l'any 2009, quan llança el llarg poema 'Un nu', de 165 pàgines. El 2013, any del seu 75è aniversari, apareix en dos volums part de la seva obra, reunida sota el títol de 'La imatge'.

Com a traductor, va traslladar al català, en col·laboració amb Joan Fuster, títols d'Albert Camus com 'El mite de Sísif' (1965), 'L'exili i el regne' (1986) o 'L'home revoltat' (1986). També tradueix al castellà textos del mateix Fuster, com 'Nosaltres els valencians' (1967) o 'Rebels i heterodoxos' (1972).

També va reeditar, juntament amb Antoni Furió, l'obra completa de Joan Fuster, que es va publicar en tres volums entre 2002 i 2012.