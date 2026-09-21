Publicat 21/09/2026 18:38

Mor l'escriptor i crític teatral Marcos Ordóñez als 69 anys

Archivo - L'escriptor, periodista i crític teatral Marcos Ordóñez
EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -

L'escriptor, periodista i crític teatral Marcos Ordóñez, autor d'obres com 'Rancho aparte' i 'Una vuelta por el Rialto', s'ha mort a Barcelona als 69 anys, ha publicat 'El País'.

Va ser col·laborador del diari, on va publicar del 2000 al 2021 una crítica teatral setmanal en el suplement 'Babelia', i va publicar durant la seva trajectòria més d'una vintena de llibres.

Va publicar obra narrativa com 'Una vuelta por el Rialto', 'Rancho aparte', 'Puerto Ángel', 'Tarzán en Acapulco', 'Turismo interior' i 'Un jardín abandonado por los pájaros', a més d'obres relacionades amb el teatre i el cinema com 'Beberse la vida: Ava Gardner en España'.

Libros del Asteroide, on va publicar 'Big Time: la gran vida de Perico Vidal' i les memòries 'Juegos reunidos', ha lamentat profundament en una anotació a X la mort de l'escriptor i ha donat el condol a la família i amics.

El Teatro de La Abadía de Madrid ha subratllat a la mateixa xarxa social les "tantes hores i experiències compartides, tants textos de referència", i també ha donat el condol a la família.

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