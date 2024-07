BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El poeta, crític, gestor cultural, professor i escriptor Àlex Susanna ha mort als 66 anys, segons ha informat aquest dissabte l'editorial Edicions 62 i l'Insitut Ramon Llull.

Nascut a Barcelona el 12 de setembre del 1957, va ser cofundador i codirector de l'editorial Columna (1985-99), i director de Cultura de l'Institut Ramon Llull (2002-04) i de la Fundació Caixa Catalunya (2004-09).

A principis d'aquest any, Susanna va publicar el seu últim dietari 'La dansa dels dies', que se suma a la vintena de publicacions, entre les quals hi ha 'Els dies antics' (1982), 'El darrer sol' (1985) i 'Palau d'hivern' (1987).

Va guanyar el premi Miquel de Palol per 'Memòria del cos', el premi Josep Pla per 'Quadern venecià' i el premi Carles Riba per 'Les anelles dels anys'.

A més de ser professor de literatura catalana durant una dècada a la Universitat Rovira i Virgili (1982-92), també va dirigir l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural (2016-2017) i la Fundació Vila Casas (2020-2023).