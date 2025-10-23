Mor una de les dues persones atrapades a la cala de la Roca Plana de Tarragona

TARRAGONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Una de les dues persones atrapades aquesta tarda a la cala de la Roca Plana de Tarragona ha mort ofegada aquesta tarda a les 17.55 hores pel fort onatge, informen fonts policials a Europa Press.
L'operatiu de rescat s'ha activat quan els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 15.20 hores, i al lloc també hi han acudit els Bombers de la Generalitat i efectius de Salvament Marítim.
La dona ha estat traslladada a l'Hospital Joan XXIII i els Mossos estan mirant d'identificar la víctima mortal.