Publicat 28/12/2025 11:38

Mor l'empresari Carles Vilarrubí als 71 anys

Archivo - Vilarrubí en un acte del Barça en 2015 amb la seva dona Sol Daurella, el realitzador Jordi Morató, el ballarí Cesc Gelabert, l'empresari Jaume Roures i el dramaturg Xavier Albertí
EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 28 des. (EUROPA PRESS) -

L'empresari, directiu, president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i exdirectiu del FC Barcelona Carles Vilarrubí ha mort aquest diumenge als 71 anys, han informat fonts coneixedores.

El Barça, del que va ser vice-president institucional (2010-17), ha lamentat la seva mort, ha recordat que va estar-hi vinculat des de molt jove i que va ser-ne jugador d'hoquei sobre patins.

"El Club vol expressar tot el seu suport i afecte a la família i amics. Descansi en pau", ha dit en un comunicat.

Carles Vilarrubí i Carrió era marit de la presidenta de Coca-cola Europacific Partners, Sol Daurella, i va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat el 2015.

Presidia l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició des de 2016, va ser directiu de Catalunya Ràdio durant la seva fundació, conseller de la CCMA, i va ser proper a CiU des dels seus orígens.

Contador

Contingut patrocinat