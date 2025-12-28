Mor l'empresari Carles Vilarrubí als 71 anys

BARCELONA 28 des. (EUROPA PRESS) -
L'empresari, directiu, president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i exdirectiu del FC Barcelona Carles Vilarrubí ha mort aquest diumenge als 71 anys, han informat fonts coneixedores.
El Barça, del que va ser vice-president institucional (2010-17), ha lamentat la seva mort, ha recordat que va estar-hi vinculat des de molt jove i que va ser-ne jugador d'hoquei sobre patins.
"El Club vol expressar tot el seu suport i afecte a la família i amics. Descansi en pau", ha dit en un comunicat.
Carles Vilarrubí i Carrió era marit de la presidenta de Coca-cola Europacific Partners, Sol Daurella, i va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat el 2015.
Presidia l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició des de 2016, va ser directiu de Catalunya Ràdio durant la seva fundació, conseller de la CCMA, i va ser proper a CiU des dels seus orígens.