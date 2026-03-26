Mor l'editora barcelonina Maria Carme Dalmau

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -
L'editora barcelonina Maria Carme Dalmau i Dalmau, que va participar en la fundació de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, s'ha mort aquest dijous, informa Rafael Dalmau Editor en un comunicat.
Dalmau (Barcelona, 1930) va començar a ajudar als 12 anys a la llibreria Dalmau de Barcelona, entre 1946 i 1959 va treballar a l'Editorial Dalmau i Jover, i el 1959 va fundar juntament amb el seu pare, Rafael Dalmau, Rafael Dalmau Editor, que ella va dirigir entre 1971 i 1996.
Entre les col·leccions que va impulsar destaquen els 'Episodis de la Història', amb 379 números actualment, i 'Els castells catalans' en sis volums.
Va ser l'editora de l'obra 'Món Casteller', que va dirigir Pere Català i Roca, el seu marit, i que va contribuir a la divulgació i dignificació de la tradició castellera.
Maria Carme Dalmau va participar en la fundació de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana i ha rebut guardons com la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cultura i el Premi Isidre de Rabassó d'Identitat Castellera.