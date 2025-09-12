Mor l'artista plàstic Albert Porta als 79 anys

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
L'artista plàstic barceloní Albert Porta, que va fer servir els pseudònims Zush i Evru, va morir dijous als 79 anys, ha informat la Galeria Senda de Barcelona, de la qual va formar part del seu grup d'artistes.
Porta (Barcelona, 1946), de formació autodidacta, va exposar individualment per primera vegada el 1968 i va crear el seu propi estat anomenat Evrugo, una concepció alternativa de la realitat amb els seus elements corresponents i un alfabet d'invenció pròpia.
A partir dels anys 70 va participar en exposicions individuals i col·lectives, com la Documenta 6 de Kassel (Alemanya), el 2000 va tenir una exposició retrospectiva al Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia i ha participat en diferents fires d'art.
L'any 2000 va rebre el Premi Ciutat de Barcelona d'arts plàstiques i el 2010 el de l'Associació Catalana de Crítics d'Art per l'exposició 'Porta Zush'.
La Galeria Senda ha assegurat que era, "a més d'un artista excepcional, una persona amable i generosa, un gran amic", i ha recordat que la seva obra és present a museus i col·leccions públiques i privades d'arreu del món.