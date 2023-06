Mor l'artista Françoise Gilot, ex-parella de Picasso i mare de dos dels seus fills, als 101 anys a Nova York

MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

La pintora, crítica d'art i escriptora francesa Françoise Gilot ha mort aquest dimarts en un hospital de Manhattan (Nova York) als 101 anys d'edat. L'artista va ser parella durant una dècada del pintor Pablo Picasso, amb el qual va tenir dos fills.

Segons ha informat el diari nord-americà 'The New York Times', la seva filla Aurélia Engel ha confirmat que Gilot "patia problemes pulmonars i cardíacs".

La pintora va escriure un llibre titulat 'Vida amb Picasso' que es va publicar l'any 1964 i pel qual Picasso li va retirar la salutació a ella i als seus dos fills.

En un extracte de 'Vida amb Picasso', Gilot recorda la reacció de Picasso quan aquesta li va comunicar la seva intenció de deixar la relació.

"Et creus que algú s'interessarà per tu? Mai ho faran només per tu: fins i tot les persones que creus que t'aprecien, només serà una espècie de curiositat per una persona la vida de la qual va fregar la meva tan íntimament", li va dir.

Gilot, que va conèixer a Picasso l'any 1943, quan ella tenia 21 anys i el pintor espanyol 61, va abandonar al malagueny i va refer la seva vida sentimental i artística. Aquesta última, tenint una notable carrera als Estats Units com a pintora i escriptora després de la seva separació.

D'aquesta forma, la carrera de Gilot com a pintora va ser reeixida i diversos dels seus quadres formen part de les col·leccions del MET Museum, el MoMA o el Centre Pompidou a París. A més, una obra seva titulada 'Paloma amb una guitarra' es va vendre per 1,3 milions de dòlars en una subhasta en Sotheby*s l'any 2021.