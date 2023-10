Mor l'artista Eduard Arranz-Bravo als 82 anys

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

El pintor i escultor català Eduard Arranz-Bravo s'ha mort aquest divendres a la matinada als 82 anys, ha informat la seva fundació, situada a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

En una anotació a X recollida per Europa Press, la Fundació Arranz-Bravo ha assegurat: "Ens entristeix profundament comunicar-vos que l'Eduard ens ha deixat aquesta nit. Ha mort plàcidament, a casa seva, pintant fins l'últim dia. Ens deixa una obra que ens acompanyarà en la seva absència".

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha lamentat la seva mort i ha assegurat que era un artista que "deia que totes les seves obres eren autoretrats", ha subratllat que va ser un pintor reconegut internacionalment i que va convertir la seva fundació en un espai de referència per a artistes joves.

Arranz-Bravo (Barcelona, 1941) va guanyar el 1968 el premi de dibuix Ynglada-Guillot i en aquella època es va agrupar amb Rafael Lozano, Gerard Sala i Robert Llimós, fet que va comportar un canvi d'orientació en la seva obra, acostant-se al pop-art.

L'artista ha produït una pintura protagonitzada per figures humanes i en els seus treballs explora la por, l'aïllament i la repressió de l'home modern i representa el cos humà i el seu entorn en constant metamorfosi.

Té obra exposada a centres com el Museu d'Art Modern de Sao Paulo, el Reina Sofía de Madrid i la Franklin Bowles Gallery de Nova York, i des del 2007 l'Hospitalet acull la Funadció Arranz-Bravo, prop d'on se situa la seva escultura 'L'acollidora'.

L'editorial Comanegra ha mostrat consternació per la defunció de l'artista: "Ahir van anar a impremta les seves memòries. Avui Eduard Arranz-Bravo s'ha mort a casa seva. Que no pugui veure'l, que no pugui presentar-lo, ens roba una part important del sentit de la feina", ha dit en una anotació a X.

Les memòries 'Arranz-Bravo: Des de dins' es publicaran el pròxim 15 de novembre.