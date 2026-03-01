Mor l'artista audiovisual Eugènia Balcells als 82 anys

BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -
L'artista Eugènia Balcells, guardonada en 2025 amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, ha mort als 82 anys d'edat, segons ha confirmat aquest diumenge el Departament de Cultura en un missatge a X recollit per Europa Press.
Nascuda a Barcelona en 1943 Balcells va ser pionera de l'art audiovisual i del cinema experimental a Catalunya i es va traslladar a Nova York (Estats Units) el 1968 on va prosseguir la seva formació artística a la Universitat de Iowa, encara que fins a 1979 va alternar estades entre Nova York i Barcelona.
Per la seva activitat creativa va rebre el 2010 la Medalla al Mèrit en les Belles arts en la categoria d'Or i, en el mateix any, el Consell Nacional de la Cultura i dels Arts li va concedir el Premi Nacional d'Arts Visuals de la Generalitat de Catalunya.
Les seves instal·lacions audiovisuals s'han exposat a Nova York, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i el Museu Reina Sofía, entre altres.
La seva obra està formada per instal·lacions audiovisuals, cinema experimental i muntatges lligats a l'art conceptual.