Mor l'antropòleg Joan Prat als 79 anys

TARRAGONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
L'antropòleg Joan Prat va morir aquest dimarts als 79 anys, informa aquest dimecres en un comunicat la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, de la qual era catedràtic emèrit.
Prat, nascut a Celrà (Girona) el 1947, era llicenciat i doctorat en Filosofia, i va ser fundador del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV.
La seva trajectòria inclou més de 200 articles científics i 20 llibres, així com la Medalla Narcís Monturio de la Generalitat el 2003 i la Medalla d'Honor de la Xarxa Vives d'Universitats el 2021.