Mor l'actriu Concha Velasco als 84 anys

MADRID, 2 des. (EUROPA PRESS) -

L'actriu Concha Velasco ha mort aquest dissabte als 84 anys a l'Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), han confirmat els seus fills, Manuel i Paco Martínez.

"Lamentem informar que la nostra mare, Concha Velasco, ha mort avui dissabte 2 a les 02:00 a l'Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, havent rebut els Sants Sagraments, a conseqüència d'una complicació en la seva malaltia", ha informat la família en un comunicat.

Velasco va tenir un càncer limfàtic el 2014 i, després de la pandèmia, ella mateixa reconeixia que el seu estat havia empitjorat. Va ser el març del 2022 quan el seu fill Manuel va anunciar als mitjans de comunicació que la seva mare estava ingressada en una residència perquè estigués atesa durant les 24 hores del dia.

"No tenim més que paraules d'agraïment per al personal de l'hospital i el de les residències Santa Matilde i Orpea Punta Galea que tan bé l'han cuidat en aquests temps difícils", afirmen.

Els seus fills diuen ser "uns afortunats per haver gaudit de la millor mare del món i per rebre l'afecte de tants espanyols que l'estimen i l'admiren" i els donen les gràcies a tots.

"Preguem una oració pel descans etern de la seva ànima. La nostra família també els ho agrairà", conclou el comunicat signat pels seus fills, Manuel i Paco.

La capella ardent de l'actriu s'ha instal·lat a partir de les 13.30 hores al teatre La Latina de Madrid.

Concha Velasco Verona va néixer a Valladolid el 29 de novembre del 1939. L'actriu va passar la seva infància a Larraix (Marroc), on va iniciar els estudis de dansa espanyola.

Quan la seva família es va traslladar a Madrid es va continuar formant en ball espanyol i dansa clàssica. Va treballar en el ballet de la Companyia Nacional d'Òpera, debutant a la Corunya, i més tard va ser contractada com a ballarina de flamenc en la companyia de Manolo Caracol. En molt poc temps es va incorporar a la revista de Celia Gámez, en la qual va estrenar 'El águila de fuego'.

Als 16 anys va debutar al cinema amb el film 'El bandido generoso' (1954), de José María Elorrieta. Va destacar, també, la seva participació en pel·lícules de gran èxit com 'Las chicas de la Cruz Roja' (1958), de Rafael J. Salvia; 'El día de los enamorados', de Fernando Palacios (1958); 'Los tramposos (1959)', de Pedro Lazaga; 'La colmena' (1982) de Mario Camus; 'Más allá del jardín' de Pedro Olea (1997) i 'París-Tombuctú' (1999), de Luis García Berlanga.

Durant la dècada del 1980 va col·laborar en els mitjans televisius com a presentadora i com a actriu. D'aquesta època, en destaca el seu paper protagonista a 'Teresa de Jesús' (1984), de Josefina Molina.

De la seva feina en teatre, en destaquen les interpretacions de: 'Carmen, Carmen' (1988), 'La truana' (1992), 'La Rosa tatuada' (1997) i 'Las manzanas del viernes' (2000), obres escrites per Antonio Gala, i també com a empresària i com a actriu, va tenir un gran èxit amb el musical 'Hello Dolly'. El 2015 va treballar a 'Hécuba' i el 2016 en la 'Reina Juana'.

L'actriu va ser guardonada amb el premi Goya d'Honor 2012. Va rebre altres premis com la Medalla d'Or de l'Acadèmia de Cinema el 2003, Medalla d'Or del Mèrit en la Feina el 2008, Premi 'Tota una vida' de l'Acadèmia de Televisió el 2009, la Medalla d'Honor del Cercle d'Escriptors Cinematogràfics el 2010, Premi de la Unió d'Actors el 2012, Premi Valle-Inclán de Teatre el 2015, el Premi Corral de Comèdies el 2016, i el Premi Nacional de Teatre 2016, entre d'altres.