BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
L'actriu catalana de teatre, cinema i televisió Teresa Cunillé ha mort un mes després de complir 102 anys, ha informat la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un missatge a X recollit per Europa Press.
El febrer del 2025 va rebre la Medalla Centenària de la Generalitat a mans de la consellera, Sònia Hernández, pels seus 100 anys, i va destacar que l'actriu "representa una sèrie de valors" que fan millor la societat.
Tot i que va treballar en el cinema i sèries de televisió, va centrar la seva carrera en el teatre i va ser una de les figures principals del Romea barceloní, del qual va ser l'actriu que més estrenes va protagonitzar: 61.
La Conselleria ha destacat que va treballar en més de 100 obres teatrals i "ha obert pas a noves generacions d'actrius".
"La nostra cultura és avui més rica gràcies a ella. Descansi en pau", ha afegit el Departament.