Mor l'actriu i cantant Jane Birkin als 76 anys

MADRID, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

L'actriu i cantant francobritànica Jane Birkin, que a finals de la dècada dels 60 va popularitzar, juntament amb Serge Gainsbourg, l'èxit musical internacional 'Je t'aime...moi non plus', ha mort als 76 anys a París, on estava establerta des del 1960, segons ha avançat el diari francès 'Le Parisien'.

Jane Birkin, que havia cancel·lat recentment diversos concerts a causa del seu estat de salut, ha estat trobada sense vida aquest diumenge al seu domicili a París, apunta el diari gal.

"Sempre he estat molt optimista i m'adono que encara necessito una mica de temps per poder tornar a actuar a l'escenari i amb tu", va assenyalar Birkin al maig, al fil de les cancel·lacions d'alguns dels seus concerts.

Birkin va tenir una filla fruit del seu primer matrimoni amb el compositor John Barry, Kate, que va morir el 2013. Posteriorment va estar amb Serge Gainsbourg, amb qui, a més d'interpretar l'aclamat èxit musical internacional 'Je t'aime...moi senar plus', va tenir una altra filla, Charlotte Gainsbourg, el 1971.

Segons apunta 'Le Parisien', entre el 1980 i el 1992 va estar amb el director Jacques Doillon, amb qui va tenir una altra filla, Lou Doillon.

A més de cantant i actriu, també va ser guionista i directora. En aquest sentit, va actuar en desenes de pel·lícules i també va representar una multitud d'obres de teatre.