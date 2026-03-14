Mor l'actriu barcelonina Gemma Cuervo als 91 anys

MADRID 14 març (EUROPA PRESS) -
L'actriu barcelonina Gemma Cuervo ha mort als 91 anys a Madrid, ha confirmat la família de l'artista, que va desenvolupar una extensa carrera en teatre, cinema i televisió que la va convertir en una de les intèrprets més estimades pels espectadors de l'escena espanyola per personatges la Vicenta a 'Aquí no hay quien viva'.
En més de sis dècades de feina, va participar en més de 60 muntatges teatrals i nombrosos projectes audiovisuals, consolidant-se com una de les grans dames del teatre espanyol.
A la televisió va aconseguir una enorme popularitat gràcies a les comèdies dels germans Caballero que la van apropar a noves generacions d'espectadors.
Durant la seva trajectòria teatral va ser protagonista de més de cent muntatges en clàssics com 'El malentendido' d'Albert Camus, amb direcció del català Adolfo Marsillach, 'Bodas de Sangre' de Federico García Lorca i 'La Celestina' de Fernando de Rojas, a més de textos de Valle-Inclán i Robert Patrick, entre altres. També va actuar i va dirigir peces com 'Siempre no es toda la vida' o 'El otro William'.
Va arribar a la televisió als anys 60, quan va participar a 'Estudio 1', un espai que adaptava obres de teatre a la petita pantalla, i en 'Historias pera no dormir', però la seva fama televisiva arribaria amb les sèries de ficció, destacant especialment el seu rol de Vicenta en 'Aquí no hay quien viva' i personatges en altres sèries com 'La que se avecina'.
A més, Cuervo ha estat premiada amb nombrosos reconeixements al llarg de la seva carrera, com el Premi Max de Honor 2021, el Premio Nacional de Teatro (1965) i la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid (2018), entre altres.
Els últims anys, l'actriu havia reduït la seva presència pública i vivia centrada en la seva família i en la seva salut, mantenint un perfil més discret, encara que sempre actiu en xarxes socials.
Així i tot, seguia molt present en el record del públic i dels seus companys de professió, que sovint destacaven el seu caràcter proper i la seva professionalitat en els rodatges.