Mor l'actor de Seinfeld i Friends, Pat Finn, als 60 anys

MADRID 26 des. (EUROPA PRESS) -
Pat Finn, actor conegut per participar en nombroses comèdies televisives com 'The Middle', 'Friends' oi 'Seinfeld', ha mort als 60 anys.
Segons ha confirmat el seu representant a 'The Hollywood Reporter', va morir el 22 de desembre a casa seva a Los Ángeles a causa d'un càncer de bufeta diagnosticat el 2022 que, després d'un període de remissió, va reaparèixer i es va estendre.
"Després d'una vida preciosa, plena de somriures, amor, família i amics, compartim la tràgica notícia de la mort d'en Pat", han expressat els afins de Finn en un comunicat.
"Els últims dies d'en Pat, sovint mostrava les seves reaccions més evidents quan els [Chicago] Bears anotaven un 'touchdown'. Sense pressió, Bears, feu-ho pel Pat", continua la família del difunt amb una picada d'ullet que subratlla la coneguda passió de Finn pel futbol americà i pels Chicago Bears, equip del que va ser seguidor tota la vida.
Nascut el 1965 a Evaston (Illinois), la trajectòria de Finn encaixa en la figura clàssica de l'actor de repartiment que, sense necessitat d'encapçalar ficcions, durant dècades va treballar en moltes comèdies a còpia d'aparicions recurrents i personatges secundaris.
Si s'escau, aquest recorregut es va consolidar especialment en televisió, on el seu paper més recordat els últims anys va ser el de Bill Norwood a 'The Middle' (2009), comèdia familiar d'ABC emesa durant nou temporades: hi va interpretar el veí afable i excèntric dels protagonistes i es va convertir en una de les seves figures recurrents.
Abans d'aquesta fita, Finn ja havia acumulat crèdits significatius. En l'efímera 'The George Wendt Show' (1995) va assumir un rol fix com un dels germans que portaven un taller mecànic i un programa de ràdio, paper que va donar un impuls a la seva carrera.
També va ser un dels habituals de 'Murphy Brown' (1988) com Phil Jr. i més endavant com a Jim Frost 'Ed' (2000), comèdia dramàtica que es va convertir en un dels títols de referència de l'NBC de principis dels 2000.
Dins de la televisió juvenil, Finn va ser un dels protagonistes adults de Marvin Marvin (2012), sèrie de Nickelodeon en què va encarnar al pare d'una família que acull un adolescent extraterrestre que intenta adaptar-se a la vida a la Terra.
La seva filmografia també va incloure comèdies com 'Col·lega, on és el meu cotxe?' (2000), 'La nit de la seva vida' (2009) i 'No és tan fàcil' (2009), títols en què va participar com a secundari dins de repartiments corals.
A aquest catàleg es va afegir una llista extensa d'aparicions puntuals en sèries emblemàtiques com 'Seinfeld' (1989), en el 9x12, o 'Friends' (1994), en el 6x15 i 6x16.
Altres projectes en què va participar van ser 'El xou de Larry David' (2000), 'Els Goldberg' (2013), 'Coses de marcians' (1996), 'Aquells meravellosos 70' (1998), 'El rei de Queens' (1998), 'El món segons Jim' (2001), 'Els embolics de Caroline' (1995), 'Els mags de Waverly Plau' (2007) o 'Hotel dolç hotel: Les aventures de Zack i Cody' (2005).
Més enllà de la pantalla, la seva carrera professional va incloure la docència. Finn va impartir Improvisació per a la comunicació estratègica en la Universitat de Colorado després de graduar-se el 1987 en oratòria i comunicació oral, títol que sempre s'ha destacat com una dada clau per a la seva posterior orientació cap a la interpretació.
El càncer de bufeta de Finn, segons ha informat un representant a 'The New York Post', es va diagnosticar el 2022. Després va arribar una etapa de remissió, però la patologia va tornar i es va estendre.
Segons les declaracions que va facilitar la família de l'actor quan va obrir una campanya a GoFundMe per sufragar despeses mèdiques, Finn es va sotmetre a tractament "de forma intermitent durant la major part dels últims tres anys".