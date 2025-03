Mor l'actor i director Juan Margallo als 84 anys

Rebrà a títol pòstum el Premi Max d'Honor 2025, concecit juntament amb la seva dona, Petra Martínez, a la gala del 16 de juny a Pamplona

L'actor i director Juan Margallo, marit de la també actriu Petra Martínez, ha mort a Madrid als 84 anys, segons ha informat AISGE, entitat de gestió d'actors i ballarins.

"Commoguts i desolats amb l'adeu de Juan Margallo. Una 'pèrdua terrible', en paraules d'Emilio Gutiérrez Caba, que avui plorem des d'AISGE, casa seva", diu l'associació en un missatge publicat a X. A més qualifica Margallo com un "curiós insaciable" i subratlla que és "el millor exemple que per ser un bon actor cal ser un bon home".

Margallo anava a rebre el pròxim 16 de juny el Premi Max d'Honor 2025, juntament amb Petra Martínez, per la seva llarga trajectòria en les arts escèniques, segons ha confirmat la SGAE a Europa Press. L'entitat, que confia que la vídua acudeixi a la gala a recollir el guardó en nom de tots dos, ha assegurat que la notícia la van comunicar a Margallo "fa un parell de setmanes".

L'actor, nascut a Càceres el 1940, va començar la seva trajectòria escènica al començament dels anys 60 amb obres com 'Dolç ocell de joventut' i en companyies històriques com la del Teatre María Guerrero, la Lope de Vega i la del Teatro Español, amb les quals va participar en diversos muntatges, com 'La belle malmariee', 'Calígula', 'El caballero de las espuelas de oro', 'El villano en su rincón', entre d'altres.

Titulat per la Real Escola Superior d'Art Dramàtic, Margallo va ser integrant del grup teatral Tébano, així com fundador de companyies teatrals com El Búho, El Gayo Vallecano. Va formar part de La comissió dels onze, que va donar pas a la vaga d'actors del 1975.

El 1985, juntament amb la seva dona, va fundar la companyia Uroc Teatro, amb la qual va recórrer escenaris de tot el país i gran part d'Europa i Iberoamèrica i amb la qual es van aproximar a la dramatúrgia clàssic i contemporània amb obres com 'El retablo de las maravillas' (1996), 'Clown Quijote de la Mancha' (1998) i 'El de la triste figura' (2005), inspirades en l'obra de Cervantes.

Entre els últims treballs d'aquesta parella es troben 'Adosados' (2007), 'Cosas nuestras de nosotros mismos' (2011), 'Chimpón!' (2015), 'La señorita doña Margarita' (2021) i 'Hasta que el alzheimer me devore' (2021).

Margallo també és conegut pel seu treball en pel·lícules com 'El espíritu de la colmena' (1973), 'Platillos volantes' (2003), 'Campeones' (2018) o 'Tancar Cerrar los ojos', entre d'altres. Entre els seus guardons destaca el Premi Nacional de Teatre del 2022, que va aconseguir amb Petra Martínez, i el Premi Max a millor actor protagonista el 2006 i millor actor de repartiment el 2003. Així mateix, la seva companyia Uroc Teatro va rebre el 2010 la Medalla d'Or al mèrit en les belles arts.

A més, va ser nominat l'any 2019 al Goya a millor actor secundari pel seu paper a 'Campeones' de Javier Fesser.