Mor l'actor de Conca Domingo Alfaro, fundador de Trastos Teatro

CONCA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
L'actor de Conca Domingo Alfaro ha mort als 67 anys d'edat; originari de Ledaña, es va formar com a mestre d'escola i entre el 1987 i el 2014 va ser comercial a Onda Cero Cuenca i va participar en diversos muntatges amb la companyia Engatos.
El 2003 va fundar Trastos Teatro, amb el qual ha posat en escena obres com 'Historias intimas del paraíso', de Jaime Salom, 'Ojos de luna' de J. Carlos Torrecilla, 'Cuatro entremeses y un alma en pena' del col·lectiu, 'Ay, Carmela' de Sanchis Sinisterra; 'Variettes'; 'La fantàstica aventura de Bocasana'; 'Comediantes trae la noche' i 'Crónicas de comediante', totes dues d'Alfaro, que ha recorregut amb Trastos Teatro gran part de les províncies i ha arribat a actuar en algun festival internacional.
L'actor, que durant els últims anys ha estat immers en una llarga lluita contra el càncer, es va encarregar també durant un temps de les visites teatralitzades al refugi de Calderón de la Barca i el seu últim projecte era '¡Ayyy, vino divino!'.
La vetlla de Domingo Alfaro es troba al tanatori de l'Alborada i les seves restes mortals seran incinerades aquest dilluns.