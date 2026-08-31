Mor l'actor català Francesc Garrido als 56 anys

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
L'actor de teatre, televisió i cinema barceloní Francesc Garrido, que va participar en pel·lícules com 'Smoking Room' i sèries com 'Sé quién eres', 'El tiempo entre costuras' i 'Estació d'enllaç', ha mort als 56 anys, ha informat aquest dilluns l'Acadèmia del Cinema Català.
Format en l'Institut del Teatre, Garrido va participar en més de 30 pel·lícules i va ser nominat en dues ocasions als Premis Gaudí pels seus treballs a 'Stella Cadente' i 'L'adopció'.
L'Acadèmia del Cinema Català ha mostrat el seu condol per la pèrdua de l'actor i ha expressat el seu suport a la família, amics i la comunitat cinematogràfica.
Garrido (Barcelona, 1969) va participar en pel·lícules com '4 latas', 'Alatriste', 'Mar adentro', 'Te doy mis ojos', 'Smoking Room' --amb la qual va guanyar una Biznaga de Plata al Festival de Màlaga-- o les més recents 'L'amfitrió' i 'Balandrau'.
A més de sèries i pel·lícules, Garrido va ser un habitual del teatre, molt vinculat al Teatre Lliure de Barcelona, amb obres com a 'L'Hèroe', 'Molt soroll per no res', 'Casa de nines', 'Glengarry Glen Ross' i 'Dublinesos', entre moltes altres.