Mor l'actor, cantant i comunicador Miquel Murga

L'actor, cantant i comunicador Miquel Murga s'ha mort aquest divendres, segons informa via X Ràdio 4, emissora on col·laborava i que l'ha definit com un "creador incansable en el món del teatre, la ràdio i la televisió".
La capella ardent s'obrirà aquest dimarts i dimecres al Tanatori-Crematori L'Hospitalet Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i la cerimònia es farà dimecres, informa Ràdio Estel, on col·laborava des del 2015.
Murga (Sant Boi de Llobregat, 1960) és conegut pels seus papers a 'Vivancos 3 (Si gusta haremos las dos primeras)' del 2002 i 'El complot dels anells' del 1988, i va treballar a 'Un, dos, tres... responda otra vez' de TVE i en espais de TV3 com 'Tres pics i repicó' i 'Surti com surti', a més d'emissores de ràdio.