Mor l'actor argentí Héctor Alterio als 96 anys

Els seus fills Malena i Ernesto li van lliurar el Goya d'Honor al 2004
L'actor argentí Héctor Alterio ha mort a Madrid als 96 anys "després d'una vida llarga i plena dedicada a la seva família i a l'art, estant actiu professionalment" fins a aquest dissabte, segons ha informat la família Alterio-Bacaicoa en un comunicat.
Alterio (Buenos Aires 1929) va ser un dels intèrprets més destacats de la seva generació, tant en la seva Argentina natal com a Espanya, on va desenvolupar de manera prolífica la seva carrera i on va ser reconegut amb el Goya d'Honor 2004 de l'Acadèmia de Cinema, de la qual era membre.
Va debutar com a actor el 1948, amb l'obra 'Prohibit suïcidar-se a la primavera', d'Alejandro Casona, i, després d'acabar els seus estudis d'Art Dramàtic, va crear la companyia Nuevo Teatro, amb la qual va treballar per la renovació de l'escena argentina durant la dècada dels 60.
LA FAMA AMB EL CINEMA
La seva fama com a actor, però, li va arribar a través del cinema, on va debutar amb Alfredo Mathé a 'Tot sol és amarg' i on va intervenir en algunes de les millors pel·lícules de la nova generació de cineastes argentins, com Leopoldo Torre Nilsson, segons ha informat l'Acadèmia de Cinema en un comunicat.
Al 1975 es va instal·lar a Espanya, després de ser amenaçat de mort per la Triple A, i va començar el seu vincle amb el cinema espanyol, col·laborant amb importants figures del nostre cinema com Jaime Chávarri, en 'A un déu desconegut', amb què va obtenir la Concha de Plata del Festival de Sant Sebastià; 'El crim de Cuenca', de Pilar Miró, o 'El niu', la mítica història de Jaime de Armiñán, nominada a l'Oscar el 1980.
Però no va deixar de participar en nombroses pel·lícules a Argentina, protagonitzant quatre de les primeres pel·lícules argentines a ser nominades als premis de l'Acadèmia de Hollywood: 'La treva' (1974), 'Camila' (1984), 'La història oficial' (1985), que va aconseguir l'Oscar, i 'El fill de la núvia' (2001).
El seu últim treball a la gran pantalla va ser al 2015, 'Due uomini, quattro donne i una mucca depressa', de la italiana Anna di Francisca i estrenada el 2015, i també se'l va veure el 2014 a 'Kamikaze', d'Álex Pina.
El 2004 va rebre el Goya honorífic de mans dels seus fills Ernesto i Malena Alterio, intèrprets també de cinema, teatre i televisió a Espanya i a l'altre costat de l'Atlàntic, i quatre anys més tard, el 2008, Argentina el va reconèixer amb el Cóndor de Plata per la seva trajectòria cinematogràfica.
Ja l'any 2023, el Centre Cultural Kirchner de Buenos Aires el va homenatjar, amb la presència d'actors d'Argentina, entre ells Ricardo Darín.