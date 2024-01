Mor l'actor alacantí Juli Mira als 75 anys d'edat

El món de la cultura i la política valencianes lamenten la seva pèrdua: "Deixa un buit insubstituïble al cinema i el teatre"

ALACANT, 13 (EUROPA PRESS)

L'actor alacantí Juli Mira ha mort als 75 anys durant la matinada d'aquest divendres a dissabte, segons ha informat l'Ajuntament d'Alcoi (Alacant), la seva localitat natal.

Mira és un actor reconegut en el panorama interpretatiu valencià que, al llarg d'una dilatada trajectòria, ha alternat el doblatge, el cinema, el teatre i la televisió, i fins i tot ha col·laborat amb músics valencians.

L'any 2021 va rebre la distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana i el 2022 l'Ajuntament d'Alcoi li va concedir el Premi 9 d'Octubre. També va ser guardonat amb el Premi d'Honor de l'Audiovisual Valencià per "la seva aportació interpretativa al món del cinema, la televisió i el doblatge".

La vetlla té lloc aquest mateix dissabte fins a les 21.30 hores i aquest diumenge des de les 9.30 hores fins a les 13.30 hores al tanatori Sant Jordi d'Alcoi, on a les 13.30 hores es desenvoluparà la cerimònia.

El consistori ha traslladat el seu "suport i solidaritat" a la família, els companys i els amics de l'artista en "uns moments molt dolorosos per tots aquells que han viscut i treballat al seu costat".

Per la seva banda, l'alcalde de la localitat alacantina, Toni Francés, ha expressat, a través de les seves xarxes socials, que avui (dissabte) és "un dia molt trist". "Ens ha deixat Juli Mira, un gran actor, un gran alcoià i un gran amic", ha lamentat.

"Es va llaurar la seva prolífica trajectòria a base d'esforç, mostrant no només una gran qualitat interpretativa, sinó també una gran qualitat humana. Adeu, amic", ha escrit.

"BUIT INSUBSTITUÏBLE EN CINEMA I TEATRE"

En el món de la cultura, nombroses organitzacions han expressat a les xarxes socials el seu condol per la defunció de Juli Mira: l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya ha compartit la notícia de la seva mort i ha ressaltat que l'artista va participar en cintes com 'Formentera Lady', 'Amar' o 'El 7º día'. La seva última aparició en cinema va ser a 'Kepler Sexto B'.

La Unió d'Actors i Actrius ha escrit en el seu compte d'X: "Mor l'actor valencià Juli Mira als 75 anys d'edat. Descansa en pau #DEP.".

A la Comunitat Valenciana, l'Institut Valencià de Cultura (IVC) ha mostrat el condol a "família, amics i companys professionals del gran actor". "La seva potència interpretativa i el seu caràcter proper i humà ens acompanyaran sempre", ha manifestat. La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Paula Añó, s'ha fet ressò d'aquest missatge a les xarxes socials.

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha lamentat "profundament" la mort de Mira, a qui s'ha referit com "un dels millors actors valencians que ens han acompanyat en les últimes dècades". "El recordarem amb tot el nostre agraïment", ha afegit.

Per la seva banda, l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, de la qual l'actor era membre d'honor, Premi d'Honor i nominat d'aquest any, ha assegurat: "Mai no és fàcil acomiadar-se, però hi ha persones que sempre ens acompanyaran gràcies a la feina que ens deixen".

L'associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) ha lamentat la pèrdua del seu "estimat" company i ha fet extensiu el condol a familiars i amics.

El festival Mostra de València ha assenyalat que avui (dissabte) és "un dia molt trist per a la cultura". "La marxa de Juli Mira deixa un buit insubstituïble al cinema i el teatre valencians, i una manera d'entendre la professió plena d'humanitat", ha remarcat, i ha recordat l'última visita de l'actor a la Mostra per estrenar 'Una dona amb unes ales tremendes'.

"PERSONA HONESTA, HUMIL I OBERTA"

Diferents representants polítics també han transmès les seves condolences a familiars i amics. Ha estat el cas del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que en el seu perfil d'X ha escrit: "El meu més sentit condol a tota la seva família i amics. Ens deixa un gran actor".

El secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha ressaltat, en unes declaracions als mitjans de comunicació durant la seva visita al tanatori d'Alcoi, que la "memòria" de Mira està en "la defensa de la cultura, el seu país, la seva terra, la seva cultura i la seva llengua". "Volem reivindicar la figura d'una persona honesta, humil, oberta i que sempre ha pensat que la cultura és la clau".

"És un deure de tots els valencians i de les institucions valencianes rendir l'homenatge que mereix Juli Mira", ha defensat, i ha enaltit una persona que ha estat "actor, intel·lectual, artista, persona fonamental per entendre el que ha estat el teatre, el cinema, entre nosaltres, els valencians, però també més enllà de les nostres fronteres, a tota Espanya", ha recalcat.

Finalment, el síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, ha asseverat que s'ha mort "la veu més persona i icònica del País Valencià". "Quan recitava 'Els amants' d'Estellés emocionava 'fins al moll de l'os'", ha remarcat.