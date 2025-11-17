Mor l'acompanyant d'un turisme en un accident a la B-24 a Pallejà (Barcelona)

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
L'acompanyant d'un turisme ha mort aquest dilluns al matí en un accident a la B-24 a Pallejà (Barcelona), en el qual un turisme ha envestit un vehicle de manteniment que duia a terme tasques de neteja, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
L'avís s'ha produït a les 11.10 hores i en el xoc també s'hi ha vist implicat un altre turisme, i dues persones han resultat ferides menys greus, segons les primeres informacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
S'han activat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis unitats del SEM i el servei de suport psicològic, a més de cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que estan duent a terme treballs d'excarceració.