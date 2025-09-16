Mor l'abat emèrit de Montserrat Sebastià Bardolet als 91 anys

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'abat emèrit de Montserrat, Sebastià M.Bardolet i Pujol, s'ha mort aquest dimarts als 91 anys, informa l'abadia de Montserrat en un comunicat.
La seva vinculació amb Montserrat va començar de jove, ja que va ser escolà de 1943 a 1948, el 1953 va entrar com a novici al monestir i va rebre el ministeri sacerdotal el 1960.
Durant la seva vida monàstica, va desenvolupar diferents serveis com a prefecte de l'Escolania de Montserrat i prior de l'abadia entre 1978 i 1989, any en el qual va ser elegit abat de Montserrat.
El 2000 va deixar el ministeri i va ser substituït com a abat de Montserrat per Josep Maria Soler.
El funeral de Bardolet serà aquest dijous a les 10.45 hores a la basílica de Santa Maria de Montserrat, presidit per l'abat Manel Gasch.