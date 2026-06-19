Mor un jove després d'accidentar-se mentre feia esport a Artés (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest divendres a la matinada a Artés (Barcelona) el cadàver d'un jove de 20 anys que dijous a la tarda va sortir a córrer i va patir un accident, informen en un comunicat.
L'avís de la desaparició el van rebre divendres a les 1.28 hores, després que el jove no tornés a casa de fer esport, per la qual cosa van desplegar un dispositiu de recerca amb 13 dotacions, entre les quals el Grup Caní de Recerca i l'equip de drons de la Unitat de Mitjans Aeris.
La recerca, en què també han participat els Mossos i la policia local d'Artés, s'ha centrat en les pistes més sovintejades, contemplant que la víctima pogués ser a prop del camí principal, i a les 3.34 es va localitzar el cos prop de la font de les Tàpies, per la qual cosa el SEM va activar una unitat i l'equip de psicòlegs.