Mor Josep Antoni Rom, rector de la Universitat Ramon Llull

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Antoni Rom Rodríguez, ha mort la matinada d'aquest dissabte, ha informat la universitat en un comunicat.
Rom, nascut a Barcelona el 1963, era llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i doctor en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Ramon Llull, on va ser cofundador de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL, vicedegà de Tecnologies i Equipaments, director del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting, vicerector d'investigació i innovació i finalment rector a partir d'octubre de 2022.
A més, va publicar llibres i articles científics sobre temes de publicitat, màrqueting, creativitat i disseny, va ser membre de diversos comitès científics de revistes i congressos i va ser l'investigador principal del Grup de recerca en Estratègia i Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques (GRECPRP).