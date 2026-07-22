Mor Joan Roca, el baixista de la banda mallorquina Antònia Font

PALMA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
Joan Roca, el baixista de la coneguda banda mallorquina Antònia Font, s'ha mort aquest dimecres a 51 anys.
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ho ha lamentat en un missatge publicat aquest matí al seu compte d'X.
"Gràcies, Joan, per fer-nos cantar, ballar, riure i somiar. Per fer-nos sentir tanta alegria i per formar part de les nostres vides a través de la música. Les teves notes i el teu llegat perduraran per sempre", ha escrit.
Prohens ha traslladat el seu afecte a la família de Roca, als seus amics i a tots els integrants d'Antònia Font, que ha definit com "la banda sonora de grans moments i de tantes històries".
També ha fet al·lusió a una estrofa de la cançó 'Tristesa', inclosa en el disc 'Alegria' (2002). "Avui tots canviam s'alegria per sa tristesa. A partir d'avui, aquesta cançó ja no sonarà igual sense el so inconfusible del teu baix", ha dit.