Mor un intern de Quatre Camins (Barcelona) per una presumpta agressió del seu company de cel·la

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Un intern de la presó de Quatre Camins (Barcelona) ha mort aquest dijous després d'una presumpta agressió per part del seu company de cel·la que investiguen els Mossos d'Esquadra i Serveis Penitenciaris de la Generalitat.
Segons informa la Conselleria de Justícia en un comunicat aquest divendres, Serveis Penitenciaris ha comunicat un incident ocorregut dijous a la nit al centre penitenciari de Quatre Camins, en el qual un intern "ha mort presumptament després d'una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la".
"Els professionals del centre han activat els protocols d'actuació corresponents i han intervingut de manera immediata. Els serveis mèdics han atès els interns i se n'ha informat els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent", afegeixen.
Els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat les actuacions corresponents per aclarir les circumstàncies dels fets i la investigació i l'autòpsia determinaran l'origen i les circumstàncies de l'incident; per la seva banda, la direcció del centre està en contacte amb els familiars del mort i "s'està oferint el suport previst en aquests casos".
Els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat, assegura el departament.