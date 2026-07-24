Mor un home que treballava a les obres del Camp Nou

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
Un home de 54 anys ha mort aquest divendres "com a conseqüència d'un cop" mentre treballava a les obres de l'estadi del Camp Nou del FC Barcelona, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
La policia catalana ha rebut l'avís d'un accident laboral a les 15.30 hores.
Al lloc dels fets s'hi han traslladat dotacions de la comissaria de les Corts dels Mossos, de la Unitat d'Investigació i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar-li la vida.
La policia catalana ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia.
També de la Conselleria d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments establerts.