Actualitzat 24/07/2026 17:53

Mor un home que treballava a les obres del Camp Nou

Archivo - Les obres de l'Spotify Camp Nou
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -

Un home de 54 anys ha mort aquest divendres "com a conseqüència d'un cop" mentre treballava a les obres de l'estadi del Camp Nou del FC Barcelona, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.

La policia catalana ha rebut l'avís d'un accident laboral a les 15.30 hores.

Al lloc dels fets s'hi han traslladat dotacions de la comissaria de les Corts dels Mossos, de la Unitat d'Investigació i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar-li la vida.

La policia catalana ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia.

També de la Conselleria d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments establerts.

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