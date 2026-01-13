Mor un home que tallava llenya en un bosc de Montagut i Oix en caure per un desnivell

GIRONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
Un home de 70 anys va morir dilluns al migdia en un accident en un bosc de Montagut i Oix (Girona), on tallava llenya juntament amb un acompanyant i per causes que no se saben van caure per un desnivell cap al riu.
Segons ha avançat el 'Diari de Girona' i confirmen fonts dels Mossos d'Esquadra, l'avís es va produir a les 13.20 i tots dos van caure per un desnivell d'uns vuit metres d'alçada, que va provocar la mort d'un d'ells i l'altre va ser traslladat a l'hospital pels serveis d'emergència.
La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets, que es tracten com un accident.