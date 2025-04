Mor un home en ser atropellat per un camió a la C-25 a Gurb (Barcelona)

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -

Un home que caminava com a vianant per la C-25 a Gurb (Barcelona) ha mort aquest dijous a la matinada després de ser atropellat per un camió que circulava per la mateixa carretera en sentit Lleida.

L'avís als Mossos d'Esquadra s'ha donat a les 00.59 hores i s'han activat cinc patrulles de la policia catalana i dues unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), segons ha informat el SEM en un comunicat.

Han afegit que, amb aquesta mort, ja són 44 les víctimes mortals a les carreteres catalanes des de començaments d'any.