Mor un home a Reus en xocar amb un aparador i clavar-se un dels vidres

TARRAGONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Un home de 38 anys ha mort aquest dissabte a Reus (Tarragona) després de xocar amb l'aparador d'un local del carrer Galera i clavar-se un dels vidres trencats a l'abdomen, informen fonts policials a Europa Press aquest dilluns.
Segons ha avançat el 'Diari de Tarragona', els fets van tenir lloc cap a les 06.45 hores i una de les hipòtesis és que la víctima tornava de festa i estava sota l'efecte d'alguna substància, per la qual cosa va perdre l'equilibri, va xocar amb força contra el vidre i va resultar ferit de gravetat pel tall a l'abdomen.
La policia catalana confirma que investiga els fets com un accident.