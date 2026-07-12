Publicat 12/07/2026 19:47

Mor un home quan es banyava a Castelló d'Empúries (Girona)

Archivo - Ambulància
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

GIRONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -

Un francès de 54 anys ha mort aquest diumenge per la tarda quan es banyava a la platja d'Empuriabrava a Castelló d'Empúries (Girona), informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.

El telèfon 112 va rebre'n l'avís a les 15.04 (quan hi havia servei de vigilància i bandera groga) i hi van anar dues ambulàncies del SEM que no el van poder salvar malgrat les maniobres de reanimació.

11 persones han mort a les platges catalanes des que va començar la campanya de bany el 15 de juny.

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