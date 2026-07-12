Mor un home quan es banyava a Castelló d'Empúries (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -
Un francès de 54 anys ha mort aquest diumenge per la tarda quan es banyava a la platja d'Empuriabrava a Castelló d'Empúries (Girona), informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.
El telèfon 112 va rebre'n l'avís a les 15.04 (quan hi havia servei de vigilància i bandera groga) i hi van anar dues ambulàncies del SEM que no el van poder salvar malgrat les maniobres de reanimació.
11 persones han mort a les platges catalanes des que va començar la campanya de bany el 15 de juny.