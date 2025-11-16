Mor un home en precipitar-se en un camí de muntanya a Sant Miquel del Fai (Barcelona)

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Un home ha mort aquest diumenge després de precipitar-se en un camí de muntanya a Sant Miquel del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells (Barcelona), segons han confirmat a Europa Press fonts dels Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat.
Bombers ha rebut l'avís a les 9.32 hores del matí d'aquest diumenge, després de ser alertats a través del telèfon d'emergències 112, i s'han desplaçat amb un helicòpter i efectius del GRAE, encara que a la seva arribada l'home ja havia mort.
Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per esclarir els fets.