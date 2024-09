Mor un home ofegat en una platja de l'Escala (Girona)

GIRONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

Un alemany de 60 anys ha mort ofegat aquest dissabte per la tarda quan es banyava a la platja del Rec del Molí a l'Escala (Girona) amb altres dues persones que, pel que sembla, van tenir problemes per sortir de l'aigua per l'onatge: un home i una dona han pogut ser rescatats però a ell l'han tret ja inconscient i després no se l'ha pogut salvar.

És la dissetena víctima mortal a les platges des que va començar la campanya de platges, el 15 de juny, informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.

Ja hi havia hagut rescats de persones amb problemes per sortir de l'aigua durant el dia en aquesta platja, on, segons Protecció Civil, no hi ha servei de vigilància, però, a les platges de l'Escala amb vigilància, aquest dissabte "hi havia hagut en un primer moment bandera groga i posteriorment han passat a vermella" per l'estat del mar i el fort onatge.