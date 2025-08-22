Mor un home mentre treballava en l'asfaltatge d'un carrer de Banyoles (Girona)

GIRONA 22 ago. (EUROPA PRESS) -
Un home de 59 anys ha mort aquest divendres a la tarda mentre treballava en les obres d'asfaltatge d'un carrer de Banyoles (Girona), han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
Els fets han ocorregut poc després de les 16.00 hores al carrer Esponellà de Banyoles quan, per causes que ara s'investiguen, l'home ha estat atropellat per una màquina compactadora.
Fins al lloc s'han desplaçat diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació de la comissaria de Mossos de Banyoles, de la Policia Local i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Malgrat l'esforç dels sanitaris, no han pogut fer gens per salvar-li la vida.
Els Mossos han posat aquests fets en coneixement del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona i de la Conselleria d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.