Mor un home mentre treballava en una empresa de Sant Fruitós de Bages

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
Un home de 56 anys ha mort després de precipitar-se per la teulada d'una empresa de Sant Fruitós de Bages (Barcelona) mentre treballava aquest dilluns a les 14.33 hores, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
Al lloc dels fets s'hi han traslladat diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació de la comissaria dels Mossos de Manresa (Barcelona), la policia local, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dues dotacions dels Bombers de la Generalitat però, malgrat la ràpida actuació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida.
Els Mossos ja han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa i del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.